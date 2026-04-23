Controlli della polizia a Frattamaggiore: violazioni e sanzioni Ai raggi x tre sale scommesse

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti hanno identificato 70 persone, controllato 20 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro.

Nel corso del servizio, inoltre, gli operatori hanno controllato 3 sale scommesse; in una di queste è stata riscontrata l’assenza di persona preposta alla raccolta delle scommesse e, per tale motivo, il titolare è stato denunciato.