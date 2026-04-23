Colpirono donna col monopattino: due minori arrestati per tentato omicidio Il fatto avvenne a Fuorigrotta: svolta nelle indagini della polizia

Due minorenni sono stati raggiunti nella notte da un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in comunità per il reato di tentato omicidio aggravato da futili motivi. Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di aver lanciato un monopattino da un'altezza di dieci metri colpendo una donna che camminava nel sottopasso Claudio, nei pressi dello stadio Maradona di Napoli.

Il lancio del monopattino e le lesioni alla vittima

L'episodio risale al mese di gennaio scorso. La vittima, che stava percorrendo il sottopasso, fu colpita dal mezzo in caduta libera riportando gravi lesioni. I due ragazzi si trovavano sulla strada che sovrasta il sottopasso e lasciarono cadere volutamente, secondo l'accusa, un monopattino abbandonato. I rilievi tecnici della Polizia Scientifica, condotti sulla base del peso e delle dimensioni dell'oggetto nonché dell'altezza dal quale fu lanciato, hanno permesso di dimostrare che il gesto avrebbe potuto causare la morte della donna.

Le indagini e il ruolo della videosorveglianza

Il provvedimento cautelare è il risultato dell'attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato San Paolo, con il supporto della Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza. Determinante si è rivelata l'acquisizione e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di ricostruire l'intera dinamica dei fatti e di identificare i due responsabili. Ad aggravare il quadro accusatorio anche la totale assenza di un movente.