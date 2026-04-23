Serie A, date e orari della 36esima giornata: quando si gioca Napoli-Bologna? Cinque partite per gli azzurri di Antonio Conte per conquistare la qualificazione in Champions

La Serie A sta per giungere al termine: cinque appuntamenti per definire gli assetti definitivi della classifica 2025/26. Se da un lato vi è l'Inter che si prepara, già dalla prossima giornata, ad incoronarsi campione d'Italia, dall'altro vi sono ballottaggi ancora aperti per la qualificazione in Champions e consequenzialmente in Europa e Conference League.

Al Napoli di Antonio Conte mancano 8 punti per conquistare la matematica certezza di partecipare il prossimo anno alla Champions League. 8 punti da conquistare tramite le sfide con Cremonese, Bologna ed Udinese in casa e Como e Pisa in trasferta.

Orari e date della 36esima giornata di Serie A

La Serie A ha reso noti gli orari della 36esima giornata, che si disputerà dall'8 all'11 maggio. Di seguito tutti gli impegni:

08/05 Venerdì 20:45 Torino-Sassuolo DAZN/SKY

09/05 Sabato 15:00 Cagliari-Udinese DAZN

09/05 Sabato 18:00 Lazio-Inter DAZN

09/05 Sabato 20:45 Lecce-Juventus DAZN/SKY

10/05 Domenica 15:00 Cremonese-Pisa DAZN

10/05 Domenica 15:00 Fiorentina-Genoa DAZN

10/05 Domenica 18:00 Parma-Roma DAZN/SKY

10/05 Domenica 20:45 Milan-Atalanta DAZN

11/05 Lunedì 20:45 Napoli-Bologna DAZN

Il Napoli, quindi, scenderà in campo nel posticipo del lunedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna.

Il calendario del Napoli nelle prossime giornate di Serie A

Questo il calendario del Napoli per le prossime partite di Serie A: