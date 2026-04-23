Secondigliano, salvate tartarughe protette detenute illegalmente 43 esemplari di tartaruga leopardo e 2 di Hermann messe in salvo da Polizia e Carbinieri

Un'operazione condotta dal personale di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale, insieme ai militari del Nucleo CITES dell’Arma dei Carabinieri, che ha portato al salvataggio di 45 tartarughe terrestri.

Si tratta di 43 esemplari di tartaruga leopardo e 2 di tartaruga di Hermann, rinvenute all’interno di un complesso di edilizia residenziale pubblica a Secondigliano. Gli animali erano detenuti in violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, prevista dalla Convenzione CITES.

Tartarughe affidate ai Carabinieri per accertamenti

Le tartarughe sono state affidate al reparto specializzato dei Carabinieri per i successivi accertamenti e per le necessarie verifiche sanitarie. Sono inoltre in corso ulteriori indagini volte a chiarire la provenienza degli esemplari e ad individuare eventuali responsabilità connesse alla loro detenzione illegale.

Nel corso delle verifiche è stato anche rinvenuto un furgone parcheggiato, risultato provento di furto. Il mezzo è stato successivamente restituito al legittimo proprietari.