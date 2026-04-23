Allarme bomba in via Marina: "artificieri in azione" Notato un oggetto simile ad una granata

A Napoli nella zona del Porto artificieri della Polizia di Stato in azione in questi minuti per un allarme bomba scattato intorno alle 17 in via Marina, nei pressi della sede dell'Università degli Studi Orientale (Palazzo Mediterraneo).

È qui che alcuni passanti avrebbero notato in terra un oggetto del tutto simile ad una granata. L'area è stata ovviamente delimitata per impedire l' accesso di mezzi e persone e di conseguenza l flusso di pedoni e auto è stato fatto deviare per consentire in sicurezza le operazioni di sopralluogo.

Ancora non è infatti chiaro se si tratti di un oggetto inoffensivo della forma di una granata o di un oggetto effettivamente esplosivo.

Sul posto oltre che agli Artificieri, anche le Volanti della Polizia che hanno provveduto a transennare l'area interessata dal ritrovamento per consentire la rimozione dell'oggetto.