Stretta della polizia a Chiaiano: 236 violazioni del codice della strada

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano. In particolare, gli agenti del commissariato Chiaiano, unitamente ai Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico e al reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 156 persone, di cui 49 con precedenti, controllato 68 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo. Inoltre, con la collaborazione di personale dell’Anm, sono state contestate 236 violazioni del codice della strada.
Infine, sono state controllate 27 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.