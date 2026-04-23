Porta Nolana: sorpreso con la droga e arrestato In manette un 23enne napoletano

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I falchi della squadra mobile, nel transitare in via San Cosmo fuori porta Nolana, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo; in quei frangenti, lo stesso si è disfatto di una bustina, lanciandola nei pressi di un’auto in sosta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 1.020 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, inoltre, gli operatori hanno recuperato la bustina di cui si era disfatto, al cui interno hanno rinvenuto 17 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi.