Acerra: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 23enne di Acerra, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato di Acerra, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dal retro di un quadro elettrico, l’ha ceduta in cambio di una banconota ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.
I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.
Inoltre, nel retro del quadro elettrico, gli agenti hanno rinvenuto 10 bustine di hashish del peso complessivo di circa 21 grammi e 2 bustine di marijuana del peso di 3 grammi.