Arzano: servizio straordinario di controllo del territorio

La polziia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Arzano.
Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione di personale della polizia locale, hanno identificato 97 persone, di cui 21 con precedenti, controllato 44 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 a fermo amministrativo.
Ancora, gli operatori hanno contestato 10 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza cinture di sicurezza, guida senza patente e per mancato uso del casco protettivo, elevando sanzioni amministrative per un totale di 12.700 euro.