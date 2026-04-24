Violenza sessuale in stazione a Napoli: arrestato 29enne dello Sri Lanka La donna terrorizzata, salva grazie al tempestivo intervento degli agenti

La polizia ha arrestaro in arresto tre persone a Napoli tra cui un 29enne originario dello Sri Lanka per violenza sessuale, un 31enne originario del Marocco, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, e un 19enne originario della Tunisia, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del compartimento polfer per la Campania, a seguito di una nota pervenuta al centro operativo, sono intervenuti presso il binario 2 della stazione metropolitana di Napoli piazza Garibaldi, nei pressi dei tornelli di accesso, per la segnalazione di una persona vittima di violenza.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori sono stati avvicinati da una donna la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata dal 29enne che l’aveva molestata; pertanto, gli agenti hanno bloccato il prevenuto, traendolo in arresto.

Nello stesso pomeriggio i poliziotti, nel transitare presso il binario 1 della stazione metropolitana, hanno notato un uomo che stava attraversando ripetutamente i binari, ostacolando il transito dei convogli e bloccandone di fatto la circolazione. Gli agenti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà.

Ancora altri operatori, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato il 19enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad alcune persone, pertanto, l’indagato è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di marijuana, di 2 involucri di hashish e di 375 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.