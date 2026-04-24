Napoli, Chiaia: attività commerciali passate al setaccio dalla polizia

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli, volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", gli agenti della polizia di stato, e nello specifico del commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli amministrativi presso diverse attività commerciali.
Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 18 persone e controllato 4 attività commerciali, la titolare di una di queste è sanzionata amministrativamente per violazioni delle prescrizioni relative alla concessione di occupazione di suolo pubblico e per irregolarità nell’installazione delle insegne. Inoltre, è stata imposta la chiusura ad horas per ragioni igienico-sanitarie.