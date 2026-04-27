Donna assalita da un pitbull a Ischia: animale abbattuto Solo grazie all'intervento della polizia i sanitari del 118 hanno potuto soccorrere la malcapitata

La polizia si è vista costretta ad abbattere un pitbull che ieri pomeriggio ha letteralmente assalito una donna. E' successo alla località Schiappone, nel comune di Barano d'Ischia.

Attimi terribili di paura e concitazione. I poliziotti, giunti subito sul posto dopo l'allarme dei residenti, mentre il cane continuava ad aggredire la malcapitata si sono visti costretti a sparare.

Solo grazie al loro intervento i sanitari del 118 hanno potuto soccorrerla e prestarle le prime cure prima di trasportarla in ospedale dove è sotto osservazione.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, sorella del proprietario del cane, si era recata nell'abitazione del fratello per portare del cibo all'animale. L'uomo era assente perché ricoverato in ospedale. Per cause ancora in corso di accertamento, il pitbull l'avrebbe improvvisamente assalita con violenza.