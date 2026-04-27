Omicidio di Raffaele Cinque: tre arresti e numerose perquisizioni

Dalle prime luci dell’alba, su delega del procuratore della repubblica presso il tribunale di Napoli, è in corso un’operazione della polizia di stato in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di tre pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato di Raffaele Cinque risalente al 21 gennaio 2024 e porto abusivo di almeno due pistole. Ecco il racconto di quella domenica di sangue.
Reati tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’articolo 416 bis. 1 c.p. Contestualmente sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni.
Raffaele Cinque, 51 anni, già noto alle forze dell'ordine fu freddato a colpi d'arma da fuoco in via dello Scirocco, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli.
Dopo essere stato assalito dai killer, l'uomo precipitò dal balcone nel disperato tentativo di fuggire, trovando la morte.