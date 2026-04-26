Lite per motivi sentimentali: 17enne accoltella due minori

Una lite per motivi sentimentali è degenerata nel tardo pomeriggio di ieri a Bacoli, dove due ragazzi di 16 anni sono rimasti feriti da arma da taglio.
L’episodio si è verificato lungo via Spiaggia, nei pressi del porto di Marina Grande. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bacoli, allertati da una segnalazione al 112.
All’arrivo dei militari, i due giovani, entrambi di Pozzuoli, presentavano ferite superficiali da fendenti. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirli sarebbe stato un 17enne del posto, che si è allontanato subito dopo i fatti.
I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e medicati direttamente sul posto, senza necessità di trasferimento in ospedale.
Sono scattate le ricerche del presunto aggressore, che poco dopo è stato accompagnato in caserma dai genitori.
Il minore è stato segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.