Alberto Angela torna a Napoli, Manfredi: «I napoletani lo amano» Alberto Angela in visita a Napoli, le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Alberto Angela, dopo il suo speciale di grande successo sulla città di Napoli, è tornato a far visita al capoluogo campano.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ha incontrato ed accolto, sottolineando il legame e la stima che la città campana nutre nei suoi confronti.

Le parole di Manfredi su Alberto Angela

Attraverso un post sui propri canali social, il Sindaco Manfredi ha confermato la visita di Alberto Angela a Napoli.

Di seguito le suoi parole:

«Un piacere incontrare Alberto Angela, tornato a Napoli dopo lo straordinario successo della sua puntata sulla città. Da anni racconta l'Italia, con passione e competenza facendo arrivare la nostra storia a tutti».

Il legame tra Napoli ed Alberto Angela

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato anche il legame tra Angela e Napoli. «I napoletani amano Alberto Angela perché sa valorizzare la cultura e la bellezza del nostro Paese entrando in punta di piedi.

Napoli lo accoglie sempre volentieri».