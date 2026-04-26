Napoli: 43 anni fa la tragedia del Melarancio

Capodanno: "Ricordo sempre vivo sulla collina vomerese"

napoli 43 anni fa la tragedia del melarancio

Mentre il pullman imboccava la galleria da un lato, dall'altro lato proveniva un autoarticolato che trasportava un pesante tubo. Nell'impatto tra i due automezzi si verificò la tragedia...

Napoli.  

 

Oggi ricorrono 43 anni dal tremendo incidente che il 26 aprile 1983 strappò alla vita, mentre partecipavano a una gita, gli undici giovani studenti della scuola media statale " Eduardo Nicolardi", posta in via S. Giacomo dei Capri, nel quartiere partenopeo dell'Arenella – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. La loro memoria è sempre viva nell’area collinare della Città, così come non si è mai spenta nei cuori di tutti la tristezza per quelle vite prematuramente spezzate “.

 

"Il grave episodio - ricorda Capodanno - si verificò quando il pullman a bordo del quale si trovavano 48 tra ragazze e ragazzi oltre a tre docenti che li accompagnavano, entrò nella galleria del Melarancio, sull’autostrada A1, dove in quel periodo si viaggiava su una corsia unica a ragione di alcuni lavori in corso.

Mentre il pullman imboccava la galleria da un lato, dall'altro lato proveniva un autoarticolato che trasportava un pesante tubo. Nell'impatto tra i due automezzi si verificò la tragedia.

Una strada e una lapide nell’area collinare della città - continua Capodanno - sono poste a memoria imperitura di quell’immane catastrofe che vide vittime innocenti di un errore umano gli “undici fiori del Melarancio.

 

Ultime Notizie