Guida sicura: sette violazioni al codice della strada a Pozzuoli I controlli della polizia

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 126 persone, di cui 30 con precedenti, controllato 82 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 7 violazioni del codice della strada e ritirato 2 carte di circolazione. Infine, sono state controllate 8 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.