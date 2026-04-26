Movida a Castellammare di Stabia: un arresto per droga e non solo I controlli da parte dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, affiancati dal nucleo ispettorato del lavoro, dal Nas di Napoli, dal personale della polizia municipale e dai vigili del fuoco hanno effettuato un’operazione congiunta su tutto il territorio cittadino.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 22 veicoli e identificate 62 persone. Due le attività sottoposte a verifica con il supporto del personale specializzato, due le imprenditrici denunciate.



Una di queste è titolare di un locale della movida stabiese. I militari hanno accertato la mancanza di formazione dei lavoratori e la mancata trasmissione del documento per la valutazione dell’impatto acustico, per ampliamento superficie di somministrazione e presenza di tabella pubblicitaria non autorizzata . Interdetto anche l’uso della cucina a gas per la mancata attuazione delle norme antincendio. Sequestrati 10 kg di alimenti privi di tracciabilità. Rilevate anche carenze igienico sanitarie con chiusura amministrativa dell’attività. Le sanzioni comminate ammontano a circa 10mila euro.



La seconda attività sanzionata. La titolare dovrà rispondere di mancata formazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria, omessa trasmissione del documento per la valutazione dell’impatto acustico. Effettuata anche una segnalazione urbanistica per 3 volumetrie in legno e per verifica sull’ ampliamento dell’area utilizzata per la somministrazione. Elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 2mila euro.



Nel bilancio anche un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. In manette un 27enne già noto alle forze dell’ordine.

Al momento del controllo è stato trovato in possesso di un panetto e due bustine di hashish e circa 2 grammi di marijuana. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di droga.