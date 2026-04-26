Minaccia di far esplodere casa dopo aver aggredito la fidanzata: arrestato Terrore nella notte in Vico Conte di Mola a Napoli

Chiamati per un’aggressione, si sono trovati davanti a una minaccia di tutt’altra portata. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti stanotte in Vico Conte di Mola, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una ragazza da parte del fidanzato.



Giunti sul posto, i militari si sono imbattuti nel presunto aggressore, un 23enne di origine peruviana che, per sottrarsi al controllo si sarebbe barricato in casa, minacciando di farsi esplodere. L’area è stata immediatamente evacuata.



I carabinieri, dopo una lunga trattativa, hanno convinto il 23enne ad aprire la porta. Poi l'hanno bloccato senza che nessuno rimanesse ferito.



Il giovane, incensurato, è stato arrestato per resistenza e minaccia aggravata e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.