IL PIZZINO di Gerardo Casucci: È troppo tardi Conte decide finalmente di giocare con due esterni, ma doveva pensarci prima...

Non chiedetemi di unirmi all'esaltazione generale di Antonio Conte, dopo che alla quint'ultima del campionato di serie A 2025-2026 decide (finalmente) di giocare con due esterni, abbassare Scott McTominay accanto a Stan Lobotka - come nell'unico periodo felice (per quanto emergenziale) della stagione in corso - e batte una Cremonese poco meno che ridicola. Va aggiunto che restano immutate le questioni che hanno determinato l'inopinato rallentamento degli azzurri proprio sul più bello, quando cioè occorreva mantenere la pressione sull'Inter, in attesa di un suo (eventuale) passo falso in vista dello scudetto. Ora è troppo tardi.