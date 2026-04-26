Colpo milionario nella notte nel quartiere residenziale di Posillipo: si indaga Una banda di ladri è riuscita a introdursi in un appartamento mentre i proprietari dormivano

Colpo milionario nella notte nel quartiere residenziale di Posillipo, a Napoli, dove una banda di ladri professionisti è riuscita a introdursi in un appartamento mentre i proprietari dormivano ignari.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito con estrema abilità e sangue freddo, penetrando nell’abitazione senza lasciare segni evidenti di effrazione.

All’interno dell’appartamento si trovavano i coniugi proprietari, insieme alla collaboratrice domestica, tutti narcotizzati e inconsapevoli di quanto stava accadendo a pochi metri da loro. La vittima è un imprenditore tessile in pensione residente in via Orazio.

I ladri hanno rovistato in ogni stanza, puntando con precisione a denaro contante, gioielli e oggetti di valore, per un bottino che si preannuncia ingente e che potrebbe raggiungere cifre a sei zeri. Solo al risveglio, le vittime si sono accorte del furto, trovando l’abitazione completamente a soqquadro.

Immediato l’allarme alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto avviando i rilievi tecnici e raccogliendo le prime testimonianze.

Gli investigatori non escludono che si tratti di una banda specializzata in furti in abitazione, già responsabile di colpi analoghi messi a segno in zone residenziali della città.

Sono in corso accertamenti anche su eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle abitazioni, soprattutto nei quartieri considerati più esclusivi.