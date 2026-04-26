Movida sotto tiro in centro Napoli: contestate diverse irregolarità Nel mirino delle forze dell'ordine gli scontrini fiscali

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato, e nello specifico dei commissariati Decumani e Ponticelli, i militari della guardia di finanza, personale della polizia locale, con il supporto di personale dell’Asl Napoli centro, hanno effettuato controlli nel centro storico.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 32 persone e controllato 15 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e irregolarità nell’emissione degli scontrini fiscali.

Inoltre, 2 attività commerciali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre un’altra è stata sanzionata per aver somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito, elevando sanzioni per oltre 5.000 euro.