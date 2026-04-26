Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio: il programma della visita Papa Leone XIV in visita a Napoli e Pompei: il programma completo della giornata

Papa Leone XIV verrà in visita in Campania, con incontri previsti a Pompei e a Napoli, l'8 maggio. In particolare il Santo Padre terrà una messa presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, in occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato.

Successivamente, nel pomeriggio, si recherà a Napoli presso il Duomo e presso Piazza del Plebiscito per nun incontro con i fedeli.

I posti a Pompei sono tutti sold out: biglietti esauriti in sole due ore.

Il programma della visita del Papa a Pompei

Come si legge sul sito appositamente creato per la visita del Papa a Pompei, il programma del Pontefice prevede l’arrivo in elicottero alle ore 8:50. Nell'Area Meeting del Santuario, il Santo Padre sarà accolto da: Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato Pontificio; Dott. Michele Di Bari, Prefetto di Napoli; Dott. Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli; Dott.ssa Andreina Esposito, Sindaco in carica f.f. di Pompei.

A seguire, intorno alle 8:55, nella sala Luisa Trapani, il Santo Padre incontra le Opere di Carità: persone provenienti da contesti di disagio sociale, accolte nei diversi Centri del Santuario. Il Santo Padre rivolge loro un saluto.

Alle 9:30 il percorso in auto scoperta. LEGGI QUI IL PERCORSO COMPLETO PER LE STRADE DI POMPEI: CLICCA QUI

Alle 9:45 è previsto l'arrivo in Piazza Bartolo Longo. Ingresso del Santo Padre in Santuario e Adorazione del Santissimo Sacramento. Il Santo Padre rivolge un saluto agli ammalati, alle persone con disabilità e agli anziani presenti in Santuario e invoca la benedizione del Signore su di loro.

Omaggio di Papa Leone XIV a San Bartolo Longo

Alle 10:00 il Santo Padre raggiunge la Cappella di San Bartolo Longo e sosta davanti alle spoglie mortali del Fondatore del Santuario di Pompei. Nella Cappella i Vescovi convenuti salutano il Santo Padre. Nella Cappella della Riconciliazione i sacerdoti della Prelatura di Pompei e del Santuario salutano il Santo Padre.

Alle 10:30 ci sarà la Solenne Celebrazione Eucaristica. Alle 12:00 la Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, mentre, dopo il pranzo, alle 15:00 partirà verso Napoli.

Il programma della visita del Papa a Napoli

L’arrivo a Napoli in elicottero è previsto alle ore 15:15, dove verrà accolto dal card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco della città.

Alle 15:45 si trasferirà al Duomo, mentre alle 16:30 si sposterà a Piazza del Plebiscito per l’incontro con i fedeli.