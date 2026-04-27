Carabinieri, polizia municipale e Asl nella movida di Chiaia e in centro Tolleranza zero per i parcheggiatori abusivi

Controlli nella movida partenopea per i carabinieri della compagnia Napoli centro che insieme agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio a largo raggio nel centro storico e nella zona dei baretti di Chaia. Prezioso anche il contributo del personale Asl Napoli 1.



Tolleranza zero per i parcheggiatori abusivi con 6 persone già note alle forze dell’ordine che sono state denunciate per recidiva nel biennio.

Controllati anche i bar e i locali che somministrano bevande e alimenti. Elevate 24 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie.

Durante i controlli 4 ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura perché assuntori di droga. Controlli a tappeto anche per il rispetto al codice della strada: per i 46 veicoli controllati ben 27 sanzioni.