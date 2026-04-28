Evade dai domiciliari e tenta di rapinare una donna: arrestato Manette per un 35enne cittadino straniero

La polizia ha arrestato un 35enne cittadino straniero per tentata rapina ed evasione. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in Corso Umberto I, hanno notato l'uomo intento a strattonare una donna cercando di sottrarle la borsa.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e la borsa, invece restituita alla legittima proprietaria.