Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano, con precedenti anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter che stava cedendo qualcosa ad un uomo ma, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di piazza Carlo III.

Ne è nato un breve inseguimento finché il predetto non è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 73 involucri di hashish del peso di 70 grammi circa, 82 involucri di marijuana del peso di 80 grammi circa, un involucro di cocaina del peso di 4 grammi circa e di 25 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.