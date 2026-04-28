Como - Napoli: Alisson verso una maglia da titolare Ancora verso l'esclusione Anguissa

Il Napoli non vuole fermarsi. Dopo la prova di forza contro la Cremonese, travolta con un netto 4-0 nell'ultimo turno di campionato, gli azzurri di Antonio Conte sono già al lavoro per preparare la trasferta di Como. L'obiettivo è chiaro vincere l'ultimo scontro diretto per blindare il piazzamento Champions

Conte è intenzionato a confermare in blocco l'undici che ha schiantato i grigiorossi. La novità più significativa riguarda la gestione del centrocampo e dell'attacco: Alisson Santos, protagonista di un impatto devastante dopo il suo arrivo a gennaio, dovrebbe partire nuovamente dal primo minuto. Il brasiliano, che ha trovato anche la via del gol contro la Cremonese, sembra aver scalato le gerarchie grazie alla sua capacità di dare velocità e fantasia alla manovra.

Al contrario, si profila un'altra esclusione eccellente per Frank Anguissa. Il camerunese, perno insostituibile nelle passate stagioni, pare destinato alla panchina per far spazio al dinamismo del duo McTominay-Lobotka, con l'inserimento tattico di De Bruyne a supporto delle punte. Una scelta che non è solo tecnica, ma che sembra tracciare un solco profondo anche in ottica futura.

Fab four archiviati dunque e forse anche un indizio in chiave mercato: snellire la rosa e abbattere il monte ingaggi. In quest'ottica, il futuro di molti "big" appare segnato.

Certo l'addio di Lukaku, pare arrivata ai titoli di coda anche l'esperienza di Juan Jesus all'ombra del Vesuvio, la vera sorpresa potrebbe essere proprio la partenza dell'ex Fulham.