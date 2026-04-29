Borgo Sant'Antonio Abate a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Lotta al consumo e speccio di droga

La polizia ha arrestato un 28enne, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 28enne in vico Guardia, trovandolo in possesso di 12 pezzi di hashish del peso di 28 grammi e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Controllata anche l’abitazione dell'indagato dove gli agenti hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 9 grammi, materiale per il confezionamento della droga, un paio di forbici con lame intrise di sostanza stupefacente e 40 euro.