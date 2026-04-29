Borgo Sant'Antonio Abate a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato

Lotta al consumo e speccio di droga

borgo sant antonio abate a napoli sorpreso con la droga e arrestato

Ennesimo arresto per droga

Napoli.  

 

La polizia ha arrestato un 28enne, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 28enne in vico Guardia, trovandolo in possesso di 12 pezzi di hashish del peso di 28 grammi e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Controllata anche l’abitazione dell'indagato dove gli agenti hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 9 grammi, materiale per il confezionamento della droga, un paio di forbici con lame intrise di sostanza stupefacente e 40 euro.

 

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