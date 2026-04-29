Azienda ospedaliera dei Colli: nuovo importante riconoscimento

Eccellenze nella sanità in Campania

azienda ospedaliera dei colli nuovo importante riconoscimento

Cardiologia all'avanguardia a Napoli

Napoli.  

L'azienda ospedaliera dei Colli a Napoli, ha ottenuto l’accreditamento Siecvi di 2° livello per l'ecografia cardiovascolare generale e per la specialità transesofagea.

Un riconoscimento importante, che certifica qualità, competenze professionali e aderenza agli standard della società italiana di ecocardiografia e cardioVascular imaging.

Un risultato che conferma il valore del lavoro quotidiano dei professionisti della cardiologia-Utic del Monaldi e rafforza il ruolo dell’ospedale come riferimento nell’imaging cardiovascolare

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