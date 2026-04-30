Napoli: a spasso con la Katana, denunciato dai carabinieri L’uomo è stato fermato a piazza San Giorgio



A Napoli, nel quartiere Pianura, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 42enne - già noto alle forze dell’ordine - per porto abusivo di armi.

L’uomo è stato fermato a piazza San Giorgio mentre teneva tra le mani una spada inguainata del tipo “katana”.

Una volta “disarmato”, il 42enne ha riferito di aver poco prima rinvenuto la spada giapponese vicino ad un cassonetto dell’immondizia e di averla raccolta con l’intento di portarla a casa per poi rivenderla. L’arma è stata sequestrata.