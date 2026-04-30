Napoli: Il quartiere Ponticelli nella lente dei controlli dei carabinieri Il bilancio è di due persone arrestate

Siamo a via Carlo Miranda, zona tristemente nota. I militari, con il prezioso contributo del nucleo cinofili di Sarno, setacciano la zona e un’abitazione. In casa una donna di 53 anni incensurata.

Dice di saperne nulla ma i cani abbaiano e puntano il cassetto in cucina. Al suo interno un marsupio ma è chiuso con un lucchetto. Sul pianerottolo c’è però un’altra abitazione e al suo interno abita un 49enne. Lui è già noto alle forze dell’ordine e i carabinieri decidono di perquisire anche il suo appartamento.

La casa è “pulita” ma c’è una chiave solitaria che fa compagnia a 1355 euro in contanti e che insospettisce i militari. Nel foro del lucchetto che protegge il marsupio trovato nella cucina della vicina di casa quella chiave entra perfettamente, si apre. Al suo interno 200 dosi di cocaina per quasi 150 grammi di stupefacente oltre a qualche altra dose di crack e hashish. I due vengono arrestati e portati in carcere.



Durante il servizio a largo raggio i carabinieri hanno denunciato anche un 54enne che aveva appena rubato una e bike parcheggiata nel centro commerciale Neapolis.



Denunciato anche il titolare di un bar di via nazionale delle Puglie dove i carabinieri hanno trovato 2 slot machine totalmente abusive. Le macchinette non avevano matricola e non erano collegate alla rete internet Adm.



Le perquisizioni antidroga nel parco Conocal hanno portato al sequestro di 115 grammi di marijauna. La droga, già suddivisa in dosi, era nascosta in aree comuni.

Tra le 79 persone identificate 25 sono risultate già note alle forze dell’ordine. Sono invece 19 le sanzioni al codice della strada con 2 scooter sequestrati.