Napoli: denunciate 65 persone per furto di energia elettrica Manomissione dei quadri elettrici: la polizia non abbassa la guardia

Negli ultimi mesi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della polizia di stato e nello specifico del commissariato di Ponticelli, in collaborazione con personale tecnico dell’Enel e della polizia Locale hanno effettuato diversi servizi straordinari di controllo del territorio a Ponticelli finalizzati al contrasto del fenomeno del furto di energia elettrica e alla prevenzione dei rischi connessi alla manomissione degli impianti.

Nel corso dei servizi, sono state controllate 348 forniture elettriche e 65 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica e manomissione dei quadri elettrici.

Ancora, gli operatori hanno, altresì, proceduto all’accertamento di numerose violazioni in materia edilizia ed alla verifica della presenza di eventuali occupazioni irregolari all’interno degli immobili interessati.