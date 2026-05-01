In bici elettrica con la droga: la polizia arresta un 32enne Controlli nel centro storico a Napoli

La polizia ha arrestatto un 32enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti del commissariato Decumani, hanno notato un uomo a bordo di una bici elettrica con fare guardingo che, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di via Pisanelli.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il 32enne trovandolo in possesso di 20 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi e 305 euro, suddivisi in banconote da diverso taglio.