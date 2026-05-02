Controlli dei carabinieri per il primo maggio a Napoli: il bilancio complessivo Oltre 10mila euro il conto delle multe comminate, 215 i chili di alimenti sequestrati

Controlli dei carabinieri in città, dal Vomero a Chiaiano, da Scampia fino ai “Baretti” di Chiaia. Il bilancio complessivo parla di 200 persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso personale di droga



Due gli imprenditori che risponderanno di lavoro in nero. Un 44enne dovrà giustificare l’impiego del figlio minorenne nella sua attività lavorativa. Sette in tutto i parcheggiatori abusivi denunciati. Tra questi un 67enne e sei napoletani già sanzionati in precedenza per la stessa condotta.



Non sono mancate le armi. Un 12enne è trovato in possesso di un coltello da quindici centimetri. Un altro uomo è stato trovato con 18 grammi di hashish e un coltello a serramanico di 17 centimetri. Una donna peruviana risponderà di tentato furto per aver cercato di sottrarre da un negozio alcuni capi d’abbigliamento.



Controlli anche sul versante igienico-sanitario, condotti insieme a personale dell’Asl Napoli Centro. Dei 3 esercizi ispezionati nel quartiere Chiaia, tutti sono stati sanzionati. Oltre 10mila euro il conto delle multe comminate, 215 i chili di alimenti sequestrati per mancanza di rintracciabilità, oltre venti tra non conformità e prescrizioni rilevate.