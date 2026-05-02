Piano alto: apertura di una nuova fase progettuale a Napoli Il progetto è pensato per essere ospitato in modo fluido e non invasivo

A pochi mesi dall’avvio del progetto, Piano alto annuncia l’apertura di una nuova fase progettuale e avvia una ricognizione per l’individuazione di uno spazio sul territorio nazionale, anche temporaneo, che possa ospitarne la programmazione futura e consentire lo sviluppo delle attività già avviate.

Fondato da Nicholas Tolosa, Piano Alto nasce come spazio indipendente di ricerca per l’arte contemporanea, con una vocazione sperimentale e non commerciale. Il progetto si propone come piattaforma autonoma di produzione, confronto e attivazione culturale sul territorio.

La ricerca di una nuova sede si inserisce nella volontà di preservare l’identità indipendente del progetto e garantirne piena libertà progettuale. Piano Alto intende collocarsi in un contesto coerente con i propri valori: autonomia, apertura, dialogo e sostenibilità.

Verso uno “spazio condiviso”

Piano Alto non ricerca necessariamente una sede esclusiva, ma uno spazio condiviso, vivo, in cui l’arte possa inserirsi nella quotidianità senza alterarne l’equilibrio.

La ricognizione è rivolta a: poli universitari, biblioteche, aule studio, fondazioni e centri culturali, spazi rigenerati o industriali, coworking, hub creativi, librerie indipendenti, circoli associativi, specifiche tecniche:

Il progetto è pensato per essere ospitato in modo fluido e non invasivo.

Sono sufficienti una o più pareti destinate alla fruizione delle opere in un contesto che garantisca una visione adeguata e dignitosa.

È auspicabile la possibilità di ospitare talk, presentazioni o momenti di confronto pubblico, parte integrante della programmazione.

L’eventuale ospitalità non comporta oneri gestionali per il partner:

Piano Alto si occupa di allestimento, disallestimento, comunicazione e coordinamento delle attività, nel rispetto degli orari e delle modalità operative della struttura ospitante.

Manifestazione di interesse. Le realtà interessate a collaborare possono scrivere a: spaziopianoalto@gmail.com

“Piano Alto nasce dalla necessità di creare luoghi di autonomia culturale,” dichiara Nicholas Tolosa.

“Cerchiamo uno spazio che condivida una visione della cultura come pratica attiva e non ornamentale. In cambio offriamo un progetto rigoroso, aperto e capace di generare dialogo.”

Piano Alto è uno spazio indipendente dedicato alla ricerca contemporanea. Un luogo che accoglie pratiche artistiche eterogenee, promuove il confronto critico e favorisce relazioni tra artisti, curatori e territorio.

Il progetto è fondato da Nicholas Tolosa e si configura come dispositivo aperto, in evoluzione, orientato alla costruzione di una rete culturale sostenibile e autonoma. Studiare, condividere, esporre.