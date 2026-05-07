Soccavo, market della droga nel rione Traiano: 4 arresti Operazione dei carabinieri sull'asse Napoli-Caserta

A Napoli e nella provincia di Caserta, militari del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di quattro persone tutte già noti alle forze dell'ordine, ritenute a vario titolo responsabili di aver concorso tra loro, con condotte continuate, a detenere e vendere sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina.

L’attività investigativa, posta in essere nel mese di novembre 2025 tramite metodi tradizionali di osservazione, controllo e riscontri operati dai militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli nel quartiere partenopeo di Soccavo, rione Traiano, ha consentito nel complesso di documentare 9 cessioni di sostanza stupefacente in favore di altrettanti soggetti nonché sequestrare grammi 0,83 di cocaina, grammi 4,48 di marijuana, grammi 13,33 di hashish.

Uno dei destinatari della misura cautelare, inoltre, nel corso dell’attività di indagine è stato anche denunciato per la violazione del provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Napoli.

L’illecita attività di spaccio, così come è stato ricostruito dalle indagini, veniva posta in essere su strada, con consegne fatte a mano in favore gli acquirenti da parte dei sopra citati presunti spacciatori, i quali avevano dato vita ad un vero e proprio “market” su strada della droga.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.