IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dolce dormire Nella stagione 2022-2023, il Napoli non si è neanche alzato dal letto...

Nel prepartita di Inter-Parma, che ha poi consentito ai nerazzurri di vincere lo scudetto, i sovraeccitati tifosi della squadra milanese, intervistati all'esterno dello stadio San Siro da un altrettanto sovraeccitato Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, hanno lanciato uno sfottò nei confronti dei supporters del Napoli. "L’abbiamo vinto in ciabatte", hanno gridato, mostrando proprio una ciabatta alle telecamere. Ovviamente questo episodio ha gettato tutta la tifoseria azzurra in grado scoramento, salvo ricordare ai loro colleghi lombardi che nella stagione 2022-2023, il Napoli non si è neanche alzato dal letto.