IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Caffè Borghetti Conte ha spompato la squadra fino a distruggerla e cercato di adattare la stessa alle sue idee...

È tutto un fiorire di logiche contorte nelle trasmissioni sportive locali: c'è chi è contento del barone rampante (alias Antonio Conte) e vorrebbe restasse per sempre, manco fosse lui a sborsare i 20 milioni (almeno) lordi di euro per l'intero staff tecnico, amici e parenti compresi, utili o meno. Le ragioni per cui sono in totale disaccordo le conoscete ormai tutti: il tecnico salentino ha spompato la squadra fino a distruggerla e cercato di adattare la stessa alle sue idee - tipo camicia di forza - e non il suo esatto contrario. Ma la cosa che contesto di più è non avere valorizzato niente e nessuno, caffè Borghetti compresi.