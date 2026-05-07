"Impegno Governo su commissario asse occidentale Napoli, è opera strategica" Lo affermano la deputata Marta Fascina e il sottosegretario Tullio Ferrante

“Con l'approvazione da parte della Camera di un ordine del giorno al decreto Commissari, che abbiamo fortemente voluto promuovere e sostenere, c'è l'impegno del Governo ad affidare al Commissario straordinario per i Campi Flegrei anche il ruolo di Commissario per la realizzazione dell'Asse Occidentale che collega la Tangenziale di Napoli alla zona ospedaliera e a quella perimetrale di Scampia: un'opera fondamentale sul piano della viabilità e della sicurezza urbana individuata come infrastruttura strategica di emergenza a supporto delle esigenze di protezione civile".

Lo affermano la deputata di Forza Italia Marta Fascina e il sottosegretario di Stato al Mit e deputato azzurro Tullio Ferrante. "Ora - aggiungono - l'obiettivo è affidare al Commissario per i Campi Flegrei anche il progetto dell'Asse Occidentale di Napoli per promuovere una governance unica, capace di coniugare lo sviluppo infrastrutturale e la sicurezza dei cittadini.

L'area dei Campi Flegrei richiede misure straordinarie sotto il profilo della mobilità e dell'accessibilità e, in tal senso, l'Asse Occidentale ha un ruolo chiave: oltre a consentire di decongestionare gli elevati volumi di traffico dell'area dei Camaldoli e di fornire un collegamento diretto con la zona Ospedaliera, l'opera fungerà infatti anche da futura via di fuga in caso di emergenza per la zona a nord della città.

Con l'individuazione di un solo soggetto commissariale per interventi tra loro connessi si potranno accelerare le procedure e ridurre i tempi di realizzazione, garantendo così una visione complessiva ed evitando frammentazioni decisionali. Continueremo a lavorare con determinazione per trasformare le decisioni in cantieri e i cantieri in opere utili per il territorio e per le comunità, con l'obiettivo - concludono Fascina e Ferrante - di garantire sicurezza, sviluppo urbano e sociale e qualità della vita dei cittadini".

