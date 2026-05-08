Napoli, case nuove: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 52enne napoletano

La polizia ha arrestato un 52enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in zona Case Nuove, hanno notato il 52enne entrare e uscire da un palazzo della zona.

I poliziotti, insospettiti, hanno posto in essere un servizio di osservazione ed hanno notato il prevenuto cedere qualcosa ad un altro soggetto in cambio di una banconota.

Gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il 52enne, trovato in possesso di 2 dosi di hashish e di 65 euro, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed una di cocaina appena acquistate.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo all’interno del palazzo in questione, dove hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish del peso complessivo di 77 grammi circa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.