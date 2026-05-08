Tragedia sfiorata sul lungomare di via Partenope a Napoli. Le attrezzature di un fotografo sono precipitate dal quarto piano di un albergo che si affaccia sui cantiere per la ristrutturazione della strada. Fortunatamente il materiale non ha colpito alcun passante evitando una tragedia vista la consistenza delle apparecchiature fotografiche.
Attrezzattura fotografica cade dal quarto piano: tragedia sfiorata sul lungomare
Per fortuna non ha colpito nessuno
Napoli.
Tragedia sfiorata sul lungomare di via Partenope a Napoli. Le attrezzature di un fotografo sono precipitate dal quarto piano di un albergo che si affaccia sui cantiere per la ristrutturazione della strada. Fortunatamente il materiale non ha colpito alcun passante evitando una tragedia vista la consistenza delle apparecchiature fotografiche.
Tragedia sfiorata sul lungomare di via Partenope a Napoli. Le attrezzature di un fotografo sono precipitate dal quarto piano di un albergo che si affaccia sui cantiere per la ristrutturazione della strada. Fortunatamente il materiale non ha colpito alcun passante evitando una tragedia vista la consistenza delle apparecchiature fotografiche.