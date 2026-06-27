IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La libera piazza L'attesa per l'arrivo di Allegri sulla panchina azzurra

Pierpaolo Matrone ha scritto: "L'attesa per l'ufficialità di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua. Il nodo resta la risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il Milan, con l'accordo sulla buonuscita che non è stato ancora trovato e una distanza economica ancora significativa tra le parti".

E ancora: "Aurelio De Laurentiis, rientrato in Italia, avrebbe ribadito la necessità di attendere, ma la pazienza del presidente azzurro starebbe ormai per esaurirsi dopo circa un mese di trattative". Quello di Allegri non è un buon modo di presentarsi in una piazza da sempre vessata, eppure libera da ricatti economici e vincoli finanziari.