Napoli, dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito a carico di un 33enne

La polizia ha arrestato un 33enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 4 maggio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna - Ufficio Esecuzioni Penali - secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 6 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, reati commessi nel 2017 e 2021 a Napoli, San Giuseppe Vesuviano e San Clemente (RN).