Scossa di terremoto nei Campi Flegrei Sisma alle 16.06, legata al bradisismo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel pomeriggio di oggi a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato alle 16:06 con epicentro nella zona flegrea e ad una profondità di circa 3 chilometri.

La scossa, legata al fenomeno bradisismico che da tempo interessa l’area vulcanica dei Campi Flegrei, è stata percepita soprattutto ai piani alti degli edifici, generando apprensione tra molti cittadini sia nel capoluogo che nei comuni dell’area occidentale.

Secondo le prime informazioni, non si registrano danni a persone o cose. Numerose le segnalazioni sui social da parte di residenti che hanno avvertito distintamente il movimento tellurico, in particolare nei quartieri occidentali di Napoli e nei centri dell’area flegrea.

Il terremoto rientra nell’attività sismica collegata al sollevamento del suolo monitorato costantemente dagli esperti nell’area dei Campi Flegrei, da mesi interessata da sciami sismici di varia intensità.