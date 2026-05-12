Latitante dal 2021, arrestato a Tenerife in Spagna: il video della cattura Mandato di cattura emesso dalla Procura di Napoli: in casa trovate armi, droga e soldi

Sfuggito alla cattura nel 2021 per una sparatoria a Napoli, è stato rintracciato dalla Polizia a Tenerife, in Spagna.

L’uomo era ricercato dalla Procura partenopea con l’accusa di lesioni personali aggravate dall’uso di arma da fuoco e da futili motivi e per detenzione di arma da fuoco. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Napoli, hanno consentito di rintracciare l’imputato, individuato dalla Polizia Spagnola.

La Procura partenopea ha emesso un mandato d’arresto europeo: durante la perquisizione nell’abitazione del ricercato sono state scoperte e sequestrate due pistole ad aria compressa, un fucile a canna mozza, un documento falso, denaro e un ingente quantitativo di droga.

Per questi reati procede l'autorità giudiziaria iberica. Nelle prossime ore scatteranno le procedure di estradizione che riporteranno il ricercato sul territorio italiano.