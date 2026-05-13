Violenza e disagio tra i giovani: sportello di ascolto a Ponticelli Uno spazio gratuito per studenti, docenti e personale dell’istituto superiore "Sannino-De Cillis"

Scuola e associazioni in campo per affrontare violenza e disagio sempre più diffusi tra i più giovani. Nasce a Napoli uno sportello di ascolto gratuito per coltivare benessere tra studentesse, studenti, docenti e personale e per migliorare le relazioni.

A ospitarlo è l’istituto scolastico superiore "Sannino - De Cillis" di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ha accolto l’iniziativa della Uisp Campania e dell’associazione “II Veliero”.

Lo sportello, aperto gratuitamente all’intera comunità scolastica dell’istituto di via De Meis, intende promuovere il benessere emotivo, relazionale e motivazionale di allieve, allievi, insegnanti e personale con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio, isolamento, conflitto e difficoltà personali.

Uno spazio protetto e nel rispetto della riservatezza per offrire occasioni di dialogo e orientamento con incontri curati dall’associazione “Il Veliero” grazie all’impegno dell’avvocata Renata Ottavia Piro, della counselor Giovanna Scognamiglio, della psicoterapeuta Roberta Ravolo e di altri professionisti.

Lo sportello nasce in risposta alle esigenze della comunità scolastica emerse durante “Differenze 2.0”, percorso di sensibilizzazione all’inclusione rivolto a studentesse e studenti che dallo scorso autunno sono protagonisti di laboratori e altre occasioni di formazione per costruire una cultura del rispetto, dell’inclusione e della parità. Il progetto - parte di una azione nazionale della rete UISP finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidente del Consiglio dei Ministri - a Napoli è curato dal comitato Uisp Campania in sinergia con l’istituto Sannino De Cillis di Ponticelli, con il fondamentale supporto del Centro Sinapsi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

"Con l'apertura di questo sportello la Uisp Campania conferma il suo impegno nel considerare lo sport e l'associazionismo non solo come pratica fisica ma come strumenti di coesione sociale e presidio territoriale. In un contesto complesso come quello di Ponticelli vogliamo che la scuola diventi un laboratorio di benessere dove nessuno si senta escluso o lasciato solo di fronte al disagio”, così Antonio Marciano, presidente Uisp Campania.

“Lo sportello di ascolto nasce dalla nostra volontà di non lasciare inascoltate le richieste di aiuto emerse dagli studenti. È fondamentale che la sensibilizzazione alla parità di genere e alla non violenza si traduca in uno spazio protetto, riservato e gratuito, dove ragazze, ragazzi e docenti possano sentirsi accolti e compresi per prevenire l'isolamento e promuovere una reale cultura dell'inclusione” afferma Carla Casapulla, vicepresidente Uisp Campania e referente progetto Differenze 2.0.

“Una risposta concreta e necessaria ai bisogni della nostra comunità scolastica. La scuola non può non farsi carico del benessere emotivo e relazionale di studenti, docenti e personale Ata” evidenzia Angela Mormone, dirigente scolastica dell’istituto superiore “Sannino De Cillis”, che aggiunge: “Grazie alla preziosa sinergia con partner esperti offriamo uno spazio protetto e qualificato per combattere il disagio, affrontare le fragilità e promuovere l'inclusione. Questo accordo è un investimento sulla salute psicologica dei nostri ragazzi e un passo avanti fondamentale per costruire una scuola che sia, prima di tutto, un luogo di ascolto e di crescita serena”.

“Un passo importante per il nostro territorio e per tutta la comunità scolastica. Crediamo fortemente che sia fondamentale investire nella prevenzione, nell’ascolto e nel benessere emotivo dei ragazzi e delle loro famiglie. Lo sportello nasce con l’obiettivo di promuovere una vera educazione emotiva e psicologica aiutando studenti e personale scolastico ad affrontare difficoltà, fragilità e dinamiche relazionali sempre più complesse” così l’avvocata Renata Ottavia Piro dell’associazione “II Veliero”.