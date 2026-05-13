Roberto Fico tra i top governatori: la sfida della Campania Roberto Fico conquista il 5° posto nel sondaggio SWG sui governatori

A pochi mesi dal suo insediamento a Palazzo Santa Lucia, Roberto Fico incassa un risultato che va oltre la semplice statistica: il quinto posto nella classifica di gradimento dei governatori italiani, stilata dall'istituto di ricerca SWG. Un piazzamento che non è solo una medaglia al petto, ma un indicatore politico di peso in un momento cruciale per gli equilibri regionali e nazionali.

I numeri del consenso: la spinta del sondaggio SWG

Il dato emerso nelle ultime ore fotografa una luna di miele tra l'ex Presidente della Camera e l'elettorato campano che sembra tutt'altro che esaurita. Essere nella "top five" dei presidenti più amati d'Italia, in una regione complessa come la Campania, è un segnale importante. "Questa amministrazione si è insediata da pochi mesi e accogliamo positivamente questo posizionamento," ha commentato a caldo Roberto Fico. Per il Governatore, tuttavia, non si tratta di un punto d'arrivo: "Rappresenta un ulteriore sprone a lavorare sempre meglio per rispondere ai bisogni della nostra comunità". Tra gli aspetti più apprezzati della sua trategia il superamento dello scontro frontale a favore di una cooperazione multilivello. Il Governatore ha infatti ribadito la necessità di muoversi in sinergia con gli uffici regionali e, soprattutto, in collaborazione con le istituzioni locali e nazionali. Questa linea di "determinazione istituzionale" mira a sbloccare dossier storicamente critici per la Regione, dalla gestione dei fondi PNRR alla sanità territoriale.

Le sfide all'orizzonte

Nonostante l'ottimo piazzamento, la strada resta in salita. Il quinto posto è una base solida, ma il vero banco di prova per la giunta Fico sarà la capacità di trasformare il gradimento dei sondaggi in risultati tangibili su temi caldi come i trasporti, il potenziamento delle infrastrutture regionali, l'utilizzo strategico delle risorse europee per il Mezzogiorno e la transizione ecologica di un territorio ferito.