Castellammare di Stabia, droga nascosta sotto le pietre: arrestato 55enne

Servizio di alto impatto per i militari della compagnia di Castellammare di Stabia. Nel bilancio un arresto, una persona denunciata, un'altra segnalata alla prefettura per uso personale di droga e 5 le sanzioni al codice della strada elevate.
Sequestrate anche 12 dosi cocaina e 2,3 grammi di marjuana trovate in via Spinola a Gragnano. La droga era nascosta sotto alcune pietre.
A finire in manette è un 55enne, già noto alle forze dell’ordine già agli arresti domiciliari. L’uomo trovato in strada dai militari dovrà rispondere di evasione.
Durante un controllo alla circolazione stradale i carabinieri hanno denunciato per porto abusivo di armi un 23enne trovato in possesso di un coltello di 19 centimetri nascosto sotto la sella.