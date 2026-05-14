Rubano un suv di lusso speronano i carabinieri e si danno alla fuga: arrestati In manette un 22enne a Giugliano in Campania

La notte corre veloce tra Napoli e Giugliano in Campania. Le strade sono quasi deserte quando tre uomini entrano in azione. Sono le 3 di notte, puntano un garage di Via Manzoni a Posillipo, forzano l’accesso e in pochi istanti rubano una Range Rover Sport. Il suv di lusso sparisce nel buio.

Ma qualcosa manda all’aria il piano.

Il gps installato sull’auto trasmette la posizione del veicolo rubato e la segnalazione raggiunge immediatamente la Centrale Operativa dei Carabinieri di Giugliano in Campania.

L’auto è in via Santa Maria a Cubito. Qualche minuto – sono le 03.19 - e la gazzella è li, il mezzo è fermo con i fari accesi in una stradina adiacente a quella via.

I militari vogliono controllare il suv, ma due uomini sono ancora all’interno. Vedono i Carabinieri e ingranano improvvisamente la marcia lanciando il suv contro l’auto di servizio.

Lo schianto frontale rompe il silenzio della notte. Il suv fa poi retromarcia e si schianta contro un guard rail.

I due scendono e provano a scappare. I carabinieri li inseguono tra terreni, sterpaglie e recinzioni.

Durante la fuga, uno dei due perde qualcosa: il telefono cellulare e la patente di guida. Gli cadono mentre scavalca una recinzione nel tentativo disperato di far perdere le sue tracce.

I carabinieri prendono gli oggetti. Partono le indagini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del garage confermano i sospetti: il ragazzo in fuga è quello immortalato durante il furto dell’auto. Si tratta di un 22enne incensurato di Mugnano di Napoli.

Scattano immediatamente le ricerche. I carabinieri stringono il cerchio. Provano a rintracciare il 22enne nella sua abitazione, ma li c’è solo il padre che sa nulla. Capendo di non avere scampo il 22enne decide di presentarsi, insieme al suo avvocato, dai carabinieri.

Dovrà rispondere di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio. Continuano le indagini per dare un nome agli altri complici riusciti, almeno per il momento, a far perdere le proprie tracce.