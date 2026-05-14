IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Resta, non resta! Sta stancando questa tiritera su Antonio Conte, manco fosse una margherita da sfogliare...

Confesso di essere stanco di questa tiritera su Antonio Conte, manco fosse una margherita da sfogliare: "resta, non resta!". Basta. Ha fatto meno punti del peggior allenatore del Napoli dell'era De Laurentiis, Gennaro Gattuso, che allora arrivò quinto e perse la Champions. Cos'altro bisogna aspettare, dopo aver visto giocare un calcio indegno per l'80% delle partite disputate, aver speso 300 milioni, aver buttato al vento un patrimonio tecnico di tutto riguardo, essere crollati alla fine di un campionato con più infortuni di tutte le altre squadre di serie A e non aver mai veramente onorato col gioco lo scudetto che aveva sul petto.